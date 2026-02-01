Ultim’ora Juve altro colpaccio dopo Boga | È fatta

La Juventus ha concluso un altro acquisto importante nelle ultime ore di mercato. Dopo aver già preso Boga, i bianconeri assicurano un nuovo giocatore in rosa. L’affare è ormai definito e la società si prepara ad annunciare l’operazione ufficialmente. I tifosi aspettano con entusiasmo questa nuova mossa della squadra.

Juve show in queste ultimissime ore di mercato: si concretizza un altro affare in entrata per la compagine bianconera. La Juve ha spinto il piede sull’acceleratore in queste ultimissime ore di calciomercato invernale. Dopo l’acquisto di Boga, il club bianconero ha chiuso infatti un’altra operazione in entrata: il calciatore atteso nelle prossime ore a Torino è Emil Alfons Holm, classe 2000 del Bologna e della nazionale svedese, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Holm (Ansa Foto) – calciomercato.it A confermalo è, proprio in questi minuti, il giornalista e opinionista Luca Momblano attraverso il proprio account X: Fatta anche per #Holm alla #Juventus, mio cavallo? — Momblano Official (@MomblanOfficial) February 1, 2026 Dello stesso avviso è l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza della Juve avrebbe finalmente raggiunto anche l’ accordo con il Bologna per un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus ha chiuso l’affare Boga.

Ecco i convocati del Lecce per la partita contro la Juventus all’Allianz Stadium.

