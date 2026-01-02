Convocati Lecce per la Juve tegola dell’ultim’ora per Di Francesco! Perde un altro giocatore aumentano le assenze allo Stadium

Ecco i convocati del Lecce per la partita contro la Juventus all’Allianz Stadium. La lista, annunciata da Eusebio Di Francesco, include alcune assenze impreviste che potrebbero influenzare la strategia del team. La sfida si presenta come un'opportunità per i giallorossi di affrontare con determinazione una delle gare più difficili del campionato.

Convocati Lecce per la Juve, la lista di Eusebio Di Francesco per il match dell’Allianz Stadium contro i bianconeri.. La missione dell’Allianz Stadium si complica terribilmente proprio sul rettilineo finale. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juve (domani, ore 18:00), e il verdetto è amaro. L’assenza che fa più male, perché arrivata come un fulmine a ciel sereno e perché riguarda il calciatore più brillante del momento, è quella di Riccardo Sottil. L’esterno d’attacco ex Fiorentina è stato vittima di un problema fisico costringendolo a un forfait pesantissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

