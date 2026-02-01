Calciomercato Juve è fatta per Boga | l’ex Sassuolo torna in Serie A

La Juventus ha chiuso l’affare Boga. L’attaccante ex Sassuolo torna in Serie A e firma con i bianconeri nelle ultime ore di mercato. La trattativa era in piedi da giorni, ma solo ora si è concretizzata. Boga torna in Italia dopo aver giocato in Premier League e in Ligue 1, e ora indosserà la maglia della Juventus. La società ha deciso di puntare su di lui per rinforzare l’attacco e cercare di migliorare i risultati in campionato.

Calciomercato Juve. Colpo a sorpresa della Juventus nelle ultime ore del mercato invernale. Quando sembrava tutto ormai definito, i bianconeri hanno piazzato l’affondo decisivo per il ritorno in Serie A di Jeremie Boga. L’operazione si è sbloccata nella notte, grazie a un’intesa rapida con il Nizza, come raccontato da Fabrizio Romano. Calciomercato Juve: Boga già a Torino per le visite mediche. L’esterno ivoriano, in possesso di cittadinanza francese, rientra così nel campionato italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 5 milioni di euro. Boga è già arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche di rito, passaggio che precede la firma sul contratto con il club bianconero.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Juventus Boga

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Boga dal Nizza.

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jeremie Boga dal Nizza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Boga

Argomenti discussi: Juve ecco En-Nesyri. Può arrivare già oggi, ma è solo l'inizio...; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Calciomercato, le news del 30 gennaio; Calciomercato, cosa c’è dietro i due ribaltoni del weekend: En-Nesyri non va alla Juve e Romagnoli….

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan-Mateta non si fa, Juve è fatta per Boga, Lookman all’AtleticoCalciomercato, le news di oggi 01 febbraio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Boga Juve, è fatta: l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Ecco i dettagli dell’operazione col NizzaBoga Juve, è fatta: l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Ecco i dettagli dell’operazione col Nizza Il calciomercato Juve si chiude con il tanto agognato colpo in attacco. La dirigenza della V ... juventusnews24.com

Calciomercato Juve: Holm per Joao Mario, il Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve: #Holm per Joao Mario, il #Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy x.com