Calciomercato Juve è fatta per Boga | l’ex Sassuolo torna in Serie A
La Juventus ha chiuso l’affare Boga. L’attaccante ex Sassuolo torna in Serie A e firma con i bianconeri nelle ultime ore di mercato. La trattativa era in piedi da giorni, ma solo ora si è concretizzata. Boga torna in Italia dopo aver giocato in Premier League e in Ligue 1, e ora indosserà la maglia della Juventus. La società ha deciso di puntare su di lui per rinforzare l’attacco e cercare di migliorare i risultati in campionato.
Calciomercato Juve. Colpo a sorpresa della Juventus nelle ultime ore del mercato invernale. Quando sembrava tutto ormai definito, i bianconeri hanno piazzato l’affondo decisivo per il ritorno in Serie A di Jeremie Boga. L’operazione si è sbloccata nella notte, grazie a un’intesa rapida con il Nizza, come raccontato da Fabrizio Romano. Calciomercato Juve: Boga già a Torino per le visite mediche. L’esterno ivoriano, in possesso di cittadinanza francese, rientra così nel campionato italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 5 milioni di euro. Boga è già arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche di rito, passaggio che precede la firma sul contratto con il club bianconero.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondimenti su Juventus Boga
Boga Juve, è fatta: colpo a sorpresa dei bianconeri! Sarà lui il vice Yildiz, tutti i dettagli dell’operazione col Nizza
La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Boga dal Nizza.
Calciomercato Juventus: preso Jeremie Boga! L’attaccante torna in Italia, i dettagli dell’affare con il Nizza
La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jeremie Boga dal Nizza.
Ultime notizie su Juventus Boga
Argomenti discussi: Juve ecco En-Nesyri. Può arrivare già oggi, ma è solo l'inizio...; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Calciomercato, le news del 30 gennaio; Calciomercato, cosa c’è dietro i due ribaltoni del weekend: En-Nesyri non va alla Juve e Romagnoli….
Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan-Mateta non si fa, Juve è fatta per Boga, Lookman all’AtleticoCalciomercato, le news di oggi 01 febbraio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it
Boga Juve, è fatta: l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Ecco i dettagli dell’operazione col NizzaBoga Juve, è fatta: l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Ecco i dettagli dell’operazione col Nizza Il calciomercato Juve si chiude con il tanto agognato colpo in attacco. La dirigenza della V ... juventusnews24.com
Calciomercato Juve: Holm per Joao Mario, il Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy - facebook.com facebook
Calciomercato #Juve: #Holm per Joao Mario, il #Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.