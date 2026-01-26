Trent’anni di risate, di volti diventati familiari, di sketch entrati nell’immaginario collettivo. Zelig 30 continua la festa per celebrare i suoi primi 30 anni. E lo fa con una terza puntata, in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity (dove, on demand, si possono vedere anche gli appuntamenti già trasmessi nelle scorse settimane), che punta tutto sull’energia femminile. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada guidano ancora una volta un viaggio tra memoria e attualità, confermandosi i padroni di casa perfetti per questa edizione speciale che sta conquistando il pubblico settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto sulla terza puntata stasera in tv di "Zelig 30" Ospiti speciali di Bisio e Incontrada, Teresa Mannino e Katia e Valeria

Approfondimenti su teresa mannino

Nella terza puntata di Zelig 30, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5, si esibiscono Teresa Mannino, Katia e Valeria, e Rocco Tanica presenta alcuni mini-musical di circa tre minuti.

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Zelig 30, condotta da Bisio e Incontrada.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su teresa mannino

Argomenti discussi: Stasera in tv Don Matteo 15: il maresciallo Cecchini è in missione per conto del Capitano; Nella terza puntata di Prima di noi, Gabriele si innamora di Margherita, Renzo di Federica; C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremo; Prima di noi stasera su Rai 1, anticipazioni terza puntata: la guerra divide i Sartori.

C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremoAlessandra Amoroso e gli attori di La Forza di una donna saranno gli ospiti di questa terza puntata del people show. libero.it

La Preside: la terza puntata va in onda stasera, 26 gennaio 2026. Ecco le anticipazioniLa Preside ci aspetta questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, con la terza puntata in onda in prima serata su Rai1. Ecco le anticipazioni del quinto e sesto episodio. msn.com

Sembra di essere tornati ai tempi di Zelig Off! Questa sera vi aspettiamo nella terza puntata di Zelig su Canale 5 per festeggiare il 30esimo compleanno della trasmissione. #zelig #teresamannino #TeresaManninoFanpage #personalstory - facebook.com facebook