Immobile clamoroso retroscena | prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A!

Prima di trasferirsi al Paris FC, Ciro Immobile era stato proposto a una grande squadra di Serie A. La trattativa non è mai decollata, e ora il suo nome torna in questa storia di mercato che ha preso una piega diversa. I dettagli di questa proposta mancata emergono solo ora, lasciando tutti a chiedersi cosa avrebbe potuto essere se quella strada fosse stata percorsa.

Baturina, che retroscena! Prima del Como era stato un obiettivo di quella big di Serie A! La vicenda di Baturina rivela interessi e strategie di mercato nel calcio italiano, con particolare attenzione alle trattative tra club di Serie A e squadre straniere. Goretzka Juve, il tedesco è stato proposto da alcuni intermediari a quella big di Serie A! Pesante indiscrezione di calciomercato Recenti indiscrezioni di mercato segnalano un interesse di alcuni intermediari verso Leon Goretzka, con proposte avanzate a diverse squadre di Serie A. Insigne Day a Pescara. Aspettative, romanticismo e retroscena di un clamoroso ritorno. Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Ecco perché la pista non ha preso quotaImmobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Ecco perché la pista non ha preso quota Un clamoroso retroscena di mercato scuote le ultime ore della ses ... Il mercato del Bologna si arricchisce...in uscita. Clamoroso colpo di scena. Immobile se ne va a Parigi

