Ue grande successo per l’Opening della finlandese Oulu Capitale europea della cultura

L'Opening Festival di Oulu2026 ha segnato l'inizio ufficiale dell'anno di celebrazioni come Capitale europea della cultura. L'evento ha registrato una partecipazione significativa, sottolineando l'interesse e l'attenzione sulla città finlandese, che con Trenín condivide il titolo per il 2026. Un momento di valorizzazione culturale che apre nuove opportunità di confronto e scambio tra le due realtà europee.

(Adnkronos) – Grande partecipazione per l'Opening Festival di Oulu2026, la cerimonia che ha dato il via all'anno che vede la città finlandese di Oulu detenere il titolo di Capitale europea della cultura, insieme con la slovacca Tren?ín. Una tre giorni, dal 16 al 18 gennaio, che ha attratto 250mila visite per 200 eventi che hanno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Al via Oulu2026, la città finlandese inaugura l’anno che la vede Capitale europea della culturaOulu, città finlandese, si appresta a dare il via all’anno in cui sarà riconosciuta come Capitale europea della cultura, un titolo che condivide con Trenín, in Slovacchia. Ue: passaggio di testimone tra Capitali europee della cultura, 2026 l’anno di Trencin e OuluNel 2026, Trencin e Oulu si preparano a prendere il testimone come nuove Capitali europee della cultura, segnando un importante momento di scambio e valorizzazione delle diverse tradizioni culturali del continente. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cardinale e Ibrahimovic protagonisti al primo grande incontro ufficiale di Nba Europe. Cardinale: “Avrà un successo incredibile” Ibra: “Può nascere una partnership perfetta” Milan molto inserito nel progetto. I dettagli x.com Due appuntamenti di grande successo a Campocatino e a Prati di Mezzo facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.