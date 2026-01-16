Udinese Inter Runjaic sfida i nerazzurri | Forti ma non invincibili Ecco cosa servirà domani…

In vista della partita tra Udinese e Inter, l’allenatore Runjaic analizza la sfida, sottolineando la forza degli avversari ma anche i punti deboli da sfruttare. Nonostante l’emergenza in attacco, l’Udinese può contare sul recupero di Kristensen. Un match importante per entrambe le squadre, che si preparano a confrontarsi in un contesto di equilibrio e determinazione.

Inter News 24 Udinese Inter, Runjaic presenta la sfida contro i nerazzurri: emergenza in attacco ma recupera Kristensen. L'Udinese si prepara a una delle partite più complicate della stagione. In vista del match contro l' Inter capolista, il tecnico Kosta Runjaic ha analizzato il momento dei suoi e la forza dell'avversario guidato da Cristian Chivu. Nonostante il divario tecnico, l'allenatore bianconero non parte sconfitto e chiede ai suoi una prova di carattere: « L'Inter è una squadra forte ma non invincibile, come squadra dovrà funzionare tutto bene, dovremo saper soffrire ». La parola d'ordine a San Siro sarà resilienza, cercando di ripetere l'ottima prova dell'andata dove i subentranti risultarono decisivi.

Udinese-Inter: dove vederla, formazioni e precedenti - Inter, 21ª giornata di Serie A: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, precedenti storici e pronostico della sfida del Bluenergy Stadium. lifestyleblog.it

Udinese, Bayo torna dalla Coppa d’Africa: ci sarà contro l’Inter? Cosa filtra sulla sua convocazione e sulle scelte in attacco per Runjaic - Cosa filtra sulla sua convocazione e sulle scelte in attacco per Runjaic Verso la sfida di sabato contro i campioni d’inverno, l’Udine ... calcionews24.com

Udinese Vs Inter Milan – Marco Di Bello To Officiate Serie A Matchday 21 Clash x.com

*Udinese–Inter: numeri, protagonisti e pronostico* I dati parlano chiaro: *Inter miglior attacco del campionato* con 43 gol segnati *Udinese peggior difesa*: 32 reti subite e record negativo per rigori concessi I nerazzurri colpiscono soprattutto *de - facebook.com facebook

