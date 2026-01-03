Il Parma si prepara alla sfida al Mapei Stadium con l’obiettivo di continuare a ottenere risultati positivi. Il tecnico Carlos Cuesta sottolinea l’importanza di attenzione, compattezza e determinazione nel mettere in campo il proprio gioco. Pur consapevole dell’avversario di alto livello, il club biancazzurro si impegna a interpretare al meglio la gara, cercando di portare a casa un risultato che possa consolidare il percorso di crescita.

"Attenzione, compattezza e volontà di fare il nostro gioco". Mica è detto che bastino, ma metterle in campo al Mapei Stadium, e mettercele nel modo giusto potrebbe essere un buon viatico a fare la gara che serve ai ducali, almeno ad avviso del tecnico del Parma Carlos Cuesta. Tre vittorie nelle ultime cinque gare – l'ultima una settimana contro la Fiorentina – hanno garantito al Parma una posizione di classifica tranquilla, ma Cuesta ci terrebbe a fare un altro passo avanti, infilando i buoni agi mostrati dal Parma più recente lontano dal Tardini – vittorie contro Pisa e Verona – dentro le insicurezze casalinghe dei neroverdi.

© Sport.quotidiano.net - Qui Parma. Cuesta vuole continuare a vincere: "Ma l’avversario è di alto livello»

