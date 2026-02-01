Russian drone strike kills 12 wounds 7 in Ukraine’s Dnipropetrovsk governor says

Questa mattina nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, un attacco di droni russi ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 7. L’esplosione si è verificata nei pressi di un autobus, lasciando dietro di sé un quadro di devastazione e paura tra i residenti. Le autorità locali stanno ancora cercando di ricostruire l’accaduto e di fornire assistenza alle vittime.

KYIV, Feb 1 (Reuters) - Twelve people were killed and seven wounded after a Russian drone struck near a bus in the southeastern Dnipropetrovsk region of Ukraine, its governor Oleksandr Hanzha said on Sunday.

