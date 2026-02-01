Ucraina | le temperature precipitano a -30 scade la tregua del gelo Mosca minaccia di colpire

La neve copre le strade dell’Ucraina mentre le temperature scendono fino a -30 gradi. La tregua del gelo sta per scadere e Mosca avverte che potrebbe rispondere con attacchi se la situazione non si calma. Le città sono in ginocchio, e la gente cerca di resistere al freddo intenso.

Roma, 31 gennaio 2026 – L’Ucraina è stretta nella morsa di un freddo estremo che porterà le temperature anche a -30 gradi per diversi giorni. La tregua del gelo scade oggi (il Cremlino ha affermato di aver accettato di sospendere gli attacchi su Kiev fino al 1 febbraio su richiesta personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump). E da Mosca arrivano minacce pesanti. Ieri il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha affermato che i membri del parlamento russo chiedono l'uso di quelle che ha definito "armi di ritorsione" contro l'Ucraina dalla prossima settimana. Secondo quanto scrive Ukrainska Pravda, citando lo stesso canale Telegram di Volodin, "i membri della Duma di Stato insistono sull'uso di armi più potenti, le cosiddette armi di ritorsione, e sul raggiungimento degli obiettivi dell'operazione militare speciale" ha scritto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

