Trump annuncia una tregua di sette giorni per il gelo in Ucraina | Putin ha accettato di non colpire le principali città

Donald Trump annuncia una tregua di sette giorni in Ucraina, promettendo a Vladimir Putin di sospendere gli attacchi contro le principali città. L’ex presidente americano ha detto di aver ottenuto l’accordo con il leader russo, che si impegna a non colpire più le zone più popolate per una settimana. La notizia ha fatto scalpore sui social e in tv, mentre le autorità ucraine cercano di adattarsi a questa breve pausa in un inverno particolarmente difficile.

Una settimana di stop agli attacchi russi sulle principali città dell'Ucraina. Questa la promessa strappata a Vladimir Putin – e annunciata in pompa magna su social e tv – da Donald Trump per permettere ai civili di avere meno disagi davanti a uno degli inverni più duri che l'Ucraina ricordi. Nei prossimi sette giorni, infatti, su Kiev e dintorni è attesa un'ondata di freddo polare, con il termometro che potrebbe scendere fino a 30 gradi sotto zero, tanto che questa breve pace, che non deve trarre in inganno in quanto non significa affatto che il Cremlino non lancerà attacchi, è già stata ribattezzata la "tregua del gelo".

