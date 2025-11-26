Attacco russo con missili sulla città di Zaporizhzhia numerose esplosioni

Il numero dei feriti nell'ultimo attacco notturno a Zaporizhzhia è salito a diciotto, con un bilancio che colpisce in particolare le donne. Le autorità ucraine hanno confermato che dodici donne e sei uomini sono rimasti feriti e che tutti hanno ricevuto immediata assistenza medica. L'attacco, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 novembre, ha lasciato una scia di distruzione documentata nelle immagini diffuse dalle autorità locali. Secondo la ricostruzione ufficiale, l'aggressione non si sarebbe fermata dopo il primo bombardamento. Già dopo mezzanotte, nuove sirene antiaeree hanno iniziato a risuonare in tutta Zaporizhzhia, segnalando la presenza di missili e droni in arrivo.

