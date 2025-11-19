Cliente ubriaco offende e minaccia il titolare di un pub poi si scaglia contro i poliziotti | arrestato

Dopo aver alzato un po’ il gomito avrebbe iniziato a essere molesto con il titolare di un pub del centro prima di passare alle offese e alle minacce. Anche nei confronti dei poliziotti. Un uomo di 32 anni è stato arrestato nei giorni scorsi in via Cagliari con le accuse di resistenza e lesioni a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Torino, bambino di undici anni picchiato dal padre perché il furgone non parte. Salvato da un passante. I carabinieri arrestano 40enne rom, era ubriaco. Per il piccolo avviate le procedure di affido Tgr Piemonte - facebook.com Vai su Facebook

Civitanova, 54enne ubriaco molesta i clienti di una sala slot e poi si scaglia contro i carabinieri Vai su X

Cliente ubriaco offende e minaccia il titolare di un pub, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato - Dopo aver alzato un po’ il gomito avrebbe iniziato a essere molesto con il titolare di un pub del centro prima di passare alle offese e alle minacce. mondopalermo.it scrive

Terrore in un bar: ubriaco minaccia i clienti con una bottiglia e molesta la commessa - Succede in un bar di Assisi dove la Polizia ha denunciato per i reati di violenza ... Scrive lanazione.it

La barista gli nega il drink perché è ubriaco, lui la minaccia di morte con una bottiglia: arrestato un 38enne nordafricano - Ha fatto solo il suo dovere: non ha servito più alcolici ad una persona che era palesemente ubriaca e stava molestando gli avventori del locale. Riporta ilgazzettino.it