Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, ha preso parte al Terzo Forum Internazionale del Turismo a Milano. L’evento, promosso dal Ministero del Turismo con ENIT, ha riunito rappresentanti e operatori del settore da diversi paesi. Marrucci ha portato le esperienze della sua città, sperando di rafforzare le relazioni e attirare più visitatori.

Il Comune di San Gimignano ha partecipato con il sindaco Andrea Marrucci al Terzo Forum Internazionale del Turismo che si è svolto nei giorni scorsi a Milano, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Durante il Forum è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per istituire il Tavolo interistituzionale per l’attuazione della Carta di Amalfi. Il Protocollo d’intesa è stato firmato dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dai sindaci dei Comuni aderenti alla Carta di Amalfi. "Il Tavolo interistituzionale per l’attuazione della Carta di Amalfi - afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci - è un passaggio significativo verso una nuova governance del turismo fondata sul coordinamento tra Stato ed enti locali e ha l’obiettivo di garantire una maggiore attenzione alle esigenze dei piccoli comuni turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo: forum internazionale

Approfondimenti su San Gimignano Turismo

Il Forum internazionale del Turismo affronta il tema dell’undertourism, evidenziando come la valorizzazione di luoghi italiani meno conosciuti, tra cui borghi e isole minori, possa rappresentare un’opportunità di sviluppo sostenibile.

Domani a Milano, durante il terzo Forum Internazionale sul Turismo, sarà firmata la Carta di Amalfi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il terzo Forum Internazionale del Turismo Tg2 24-01-2026

Ultime notizie su San Gimignano Turismo

Argomenti discussi: Forum Internazionale del Turismo, Santanchè: Puntare su piccoli Comuni per sostenere continua crescita del settore; Forum del turismo, a Milano la sfida dell’Italia da scoprire; Confesercenti al Forum Internazionale del Turismo – VIDEO; Forum Internazionale del Turismo, videomessaggio del Presidente Meloni.

Forum del Turismo a Milano: sostenibilità territoriale e dialogo interreligiosoIl Terzo Forum Internazionale del Turismo a Milano ha posto al centro lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei piccoli borghi e dell'undertourism ... interris.it

Turismo sostenibile, firmato protocollo: San Gimignano c'èIl Comune di San Gimignano ha partecipato con il sindaco Andrea Marrucci al Terzo Forum Internazionale del Turismo che si è svolto nei giorni scorsi a ... gonews.it

Durante il Forum del turismo che si è svolto a Milano, il ministro del turismo Santanchè ha lanciato uno piano strategico per rivoluzionare il turismo declinato in 6 punti. Ora li analizziamo. - facebook.com facebook

Le Olimpiadi protagoniste del forum internazionale del Turismo. I Giochi come occasione di promozione nel mondo, con un impatto da 5,3 miliardi sui territori x.com