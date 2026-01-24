Forum internazionale del Turismo | l’undertourism come opportunità

Il Forum internazionale del Turismo affronta il tema dell’undertourism, evidenziando come la valorizzazione di luoghi italiani meno conosciuti, tra cui borghi e isole minori, possa rappresentare un’opportunità di sviluppo sostenibile. Il Ministero del Turismo punta a promuovere queste destinazioni per diversificare l’offerta e favorire un turismo più equilibrato e rispettoso del patrimonio nazionale. Un approccio che mira a rafforzare l’immagine del paese e a stimolare l’economia locale.

Valorizzare i luoghi italiani meno noti, dai borghi alle isole minori, è la priorità del ministero del Turismo. Basti pensare che il 75% dei visitatori scopre solo il 4% del territorio italiano: vale a dire che il 96% delle nostre aree rimane sconosciuto. Il tema dell'undertourism è stato affrontato da rappresentanti del governo, sindaci, associazioni di categoria, operatori del settore durante la prima giornata del Forum internazionale del turismo. L'evento, organizzato dal ministero del Turismo in collaborazione con Enit S.p.A., si è svolto al Palazzo del ghiaccio a Milano. L'Italia ha «superato per la prima volta nella storia la Francia».

