Turchia incidente bus ad Antalya | almeno 8 morti e 26 feriti

Un autobus si è schiantato questa mattina ad Antalya, nel sud della Turchia. Almeno otto persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite. La polizia sta ancora lavorando per chiarire cosa sia successo, ma sembra che l’incidente sia stato improvviso e violento. La città si sveglia con questa tragedia che ha colpito un bus in pieno centro. Le autorità stanno cercando di soccorrere i feriti e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(Adnkronos) – Almeno otto morti e 26 feriti è il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto un bus nella città turistica di Antalya, nel sud della Turchia. Lo ha reso noto il governatore Hulusi Sahin, senza precisare se tra le vittime ci fossero cittadini stranieri.

