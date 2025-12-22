Un bilancio pesantissimo, fatto di morti e feriti, che si consuma in pochi secondi lungo una delle principali arterie stradali dell’isola di Giava. Un autobus di linea si è ribaltato dopo aver affrontato una curva a velocità sostenuta, trasformando un viaggio ordinario in una tragedia. I soccorritori parlano di almeno 16 vittime, mentre diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo era partito dalla capitale Giacarta ed era diretto a Yogyakarta. All’altezza di una curva, l’autobus avrebbe perso stabilità, colpendo il guardrail prima di ribaltarsi sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Incidente terribile, autobus si ribalta e si distrugge: almeno 16 morti

