Tufino morta a quattro anni arrestati gli zii | Alessandra vittima di trascuratezza e abusi

A Tufino, una bambina di 4 anni è morta nel dicembre del 2024. Dopo più di un anno di indagini, gli zii sono stati arrestati con l’accusa di aver causato la morte della piccola, che era affidata alle loro cure. Le accuse parlano di trascuratezza e abusi. La procura ha deciso di intervenire dopo aver raccolto prove sulla condizione della bambina e sulle responsabilità degli adulti.

E' la notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024, quando Alessandra, una bambina di appena 4 anni, muore a Tufino, un piccolo paese in provincia di Napoli. Una morte silenziosa, consumata lontano dai riflettori, che oggi pesa come un macigno. A distanza di un anno, quella morte trova oggi un primo approdo giudiziario: gli zii affidatari della piccola sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato di una minore affidata alle loro cure. Ai genitori naturali della piccola era stata sospesa la responsabilità genitoriale e il padre aveva deciso di affidarla al cugino di primo grado e alla moglie, senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale per i minori.

