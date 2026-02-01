Tufino bimba di 4 anni morta in casa | arrestati gli zii

Questa mattina a Tufino gli zii di una bambina di 4 anni sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. La piccola è stata trovata morta in casa, e ora si indaga per capire cosa sia successo davvero. Le autorità hanno già portato via gli zii, che sono stati fermati poco dopo il ritrovamento del corpo.

Le due persone finite in manette a Tufino con l'accusa di omicidio aggravato sono gli zii della piccola vittima di appena quattro anni. Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato i due zii della bimba di quattro anni morta a Tufino (Napoli) nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. La spiegazione iniziale fu che la bambina fosse morta cadendo dalle scale, ma l'inchiesta ha fatto emergere un quadro di abbandono e violenze. 🔗 Leggi su 2anews.it

Una bambina di 4 anni è morta nella sua casa a Tufino lo scorso dicembre.

La procura di Napoli ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino, nel Napoletano.

