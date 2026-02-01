Bimba di 4 anni morta a Tufino | arrestati gli zii affidatari per omicidio

La procura di Napoli ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino, nel Napoletano. Dopo mesi di indagini, gli investigatori hanno deciso di mettere in manette i due adulti, sospettati di aver causato la morte della piccola. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, ancora in attesa di chiarimenti sulle cause di questa tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo oltre dodici mesi di accertamenti, la magistratura ha disposto l’arresto degli zii affidatari della bambina di 4 anni deceduta a Tufino, in provincia di Napoli, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. I due sono accusati di omicidio. L’ordinanza di custodia cautelare. Nella giornata di ieri, 31 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito l’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Nola. Il provvedimento arriva al termine di lunghe e complesse indagini condotte dalla Sezione Operativa di Nola, con il supporto della Stazione dei Carabinieri di Tufino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio Approfondimenti su Tufino Morti Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre. Malmenata e denutrita: bimba di 4 anni morta a Tufino, arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato Gli zii affidatari di una bambina di 4 anni sono stati fermati con l’accusa di omicidio aggravato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato Ultime notizie su Tufino Morti Argomenti discussi: Quattro minori arrestati dall’ICE in Minnesota, anche un bimbo di 5 anni: la denuncia del distretto scolastico; Bellagio, paura in via Provinciale: bimba di 4 anni soccorsa dopo l’auto finita fuori strada; I cinque bambini fermati dagli agenti dell'Ice negli Usa: Chloe, 2 anni, con il papà e Liam, 5, che fa da esca; Taranto, bimba di 5 anni muore in casa per arresto cardiaco: da giorni accusava forte mal di testa. I sintomi della meningite fulminante. Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato. «Condotte violente»Svolta per il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Nolano, tra il 13 e il 14 dicembre del 2024. Dopo un anno di indagini, sono stati arrestati per omicidio gli zii della bimba. ilmessaggero.it Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravatoSvolta per il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Nolano, tra il 13 e il 14 dicembre del 2024. Ieri i carabinieri della Compagnia ... msn.com Ciao noi siamo una famiglia con una bimba di 5 anni vorremmo venire a metà giugno , è un buon periodo x venire - facebook.com facebook Ictus a soli 11 anni, bimba salvata da un intervento urgente al Brotzu x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.