Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino un anno dopo arrestati per omicidio gli zii

Una bambina di 4 anni è morta nella sua casa a Tufino lo scorso dicembre. Dopo un anno di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato gli zii della piccola, accusandoli di omicidio. La famiglia si trova ora sotto choc, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire cosa sia successo realmente in quella casa.

(Adnkronos) – Dopo un anno di indagini, sono stati arrestati per omicidio gli zii della bimba di 4 anni morta in casa a Tufino nel dicembre del 2024. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura nolana, nei confronti di due indagati, ritenuti responsabili di omicidio aggravato ai danni della piccola, deceduta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. La complessa indagine, condotta dalla Procura di Nola sin dal dicembre 2024 ha impegnato i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Nola, insieme alla Stazione di Tufino, ed ha preso avvio a seguito del decesso avvenuto nell’abitazione del nucleo familiare affidatario ed alla richiesta di intervento del medico del pronto intervento giunto sul luogo del decesso, allarmato per le condizioni del cadavere, che riportava lividure, bruciature e segni di malnutrizione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Tufino Morti Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre. Malmenata e denutrita: bimba di 4 anni morta a Tufino, arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato Gli zii affidatari di una bambina di 4 anni sono stati fermati con l’accusa di omicidio aggravato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Tufino Morti Argomenti discussi: Quattro minori arrestati dall’ICE in Minnesota, anche un bimbo di 5 anni: la denuncia del distretto scolastico; Bellagio, paura in via Provinciale: bimba di 4 anni soccorsa dopo l’auto finita fuori strada; I cinque bambini fermati dagli agenti dell'Ice negli Usa: Chloe, 2 anni, con il papà e Liam, 5, che fa da esca; Taranto, bimba di 5 anni muore in casa per arresto cardiaco: da giorni accusava forte mal di testa. I sintomi della meningite fulminante. Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravato. «Condotte violente»Svolta per il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Nolano, tra il 13 e il 14 dicembre del 2024. Dopo un anno di indagini, sono stati arrestati per omicidio gli zii della bimba. ilmessaggero.it Bimba di 4 anni morta a Tufino: arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravatoSvolta per il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Nolano, tra il 13 e il 14 dicembre del 2024. Ieri i carabinieri della Compagnia ... msn.com Ciao noi siamo una famiglia con una bimba di 5 anni vorremmo venire a metà giugno , è un buon periodo x venire - facebook.com facebook Ictus a soli 11 anni, bimba salvata da un intervento urgente al Brotzu x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.