Trump | India comprerà greggio da Caracas

Donald Trump ha annunciato che l’India acquisterà greggio dal Venezuela, lasciando da parte l’Iran. L’accordo arriva dopo la liberalizzazione del settore petrolifero venezuelano, avvenuta con la cattura di Nicolas Maduro. Trump ha spiegato che questa scelta punta a rafforzare i legami tra i due paesi e a sostituire le importazioni dall’Iran, che sono state ridotte. La notizia ha già fatto salire le quotazioni del greggio sui mercati internazionali.

5.30 Trump ha annunciato un accordo con l'India per l'acquisto di greggio dal Venezuela, il cui settore è stato liberalizzato dopo la cattura di Nicolas Maduro, invece di importarlo dall'Iran. "L'India sta entrando nel mercato e acquisterà petrolio venezuelano, invece di approvigionarsi dall'Iran. Quindi abbiamo già concluso l'accordo e invitiamo l'India ad acquistare petrolio", ha spiegato alla stampa a bordo dell'Air Force One. La Cina,ha aggiunto "è benvenuta", se volesse acquistare greggio dal Venezuela.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su India Venezuela

Il presidente Donald Trump ha annunciato che il Venezuela acquisterà esclusivamente prodotti statunitensi, utilizzando i fondi derivanti dal nuovo accordo sul petrolio tra i due paesi.

Il presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha confermato l’avvio di un accordo con gli Stati Uniti per proteggere il settore petrolifero nazionale.

Ultime notizie su India Venezuela

