Trump blinda il greggio di Caracas | firmato il decreto contro i sequestri

Il presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha confermato l’avvio di un accordo con gli Stati Uniti per proteggere il settore petrolifero nazionale. Dopo i recenti sequestri di petroliere da parte degli USA, è stato firmato un decreto volto a rafforzare le misure di tutela contro i sequestri e garantire la continuità delle esportazioni di greggio venezuelano. La collaborazione mira a stabilizzare il settore e a tutelare gli interessi del Paese.

Il presidente ad interim Delcy Rodriguez: «Trattiamo con gli Usa per tutelare il Paese». Dopo il sequestro delle petroliere da parte degli Stati Uniti, è iniziato ufficialmente il sodalizio tra Washington e Caracas per controllare il traffico marittimo delle navi coinvolte nel trasporto di greggio venezuelano. La cooperazione, annunciata dal presidente americano Donald Trump nel contesto del sequestro venerdì della petroliera Olina, precedentemente registrata come Minerva, è stata confermata dalla stessa compagnia petrolifera di Stato venezuelana, la Pdvsa. Nel comunicato si legge: «Le autorità di Stati Uniti e Venezuela annunciano il successo di un’operazione congiunta per il ritorno al Paese della nave Minerva salpata senza le autorizzazioni corrispondenti». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump blinda il greggio di Caracas: firmato il decreto contro i sequestri Leggi anche: "Greggio per i terroristi". Cosa c'è dietro il blitz di Trump contro la petroliera al largo del Venezuela Leggi anche: Meloni blinda il decreto per l'Ucraina: «Si farà» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump blinda il petrolio venezuelano e manda in tilt la Cina: «Atto di prepotenza»; Trump blinda il petrolio venezuelano: scudo legale sui ricavi e piano di rilancio (con la regia del Tesoro USA). Il petrolio che fu di Maduro. Trump usa il greggio pesante per colpire Pechino - È la tipologia di greggio estratto ed esportato da Caracas ad aver stuzzicato l'appetito di Donald Trump tanto da indurlo a lanciare ... huffingtonpost.it

Trump si sporca le mani di greggio: le confische in Venezuela e sulle navi nel mondo - Washington non si crea problemi a fare un frontale con la Cina nel dire che "controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indeterminato", decidendo ... huffingtonpost.it

