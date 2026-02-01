Trump | Ice proteggerà proprietà federali

Il presidente Donald Trump ha annunciato che l’Ice, la Border Patrol e, se necessario, l’esercito, saranno inviati per difendere le proprietà federali. Trump ha assicurato che agiranno con fermezza, senza esitazioni, per tutelare i beni dello Stato. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione, mentre aumentano le preoccupazioni sulla sicurezza delle proprietà pubbliche.

0.02 "L'ICE, la Border Patrol e, se necessario, l'esercito, saranno schierati con determinazione per proteggere le proprietà federali"."Così Trump su Truth. "Non permetteremo che i nostri tribunali, gli edifici federali o qualsiasi altra cosa sotto la nostra protezione vengano danneggiati in alcun modo". Ha poi ribadito che la sua amministrazione si fonda su una politica di controllo delle frontiere, sicurezza nazionale e un forte impegno per la legge e l'ordine. "Questo è ciò che l'America vuole ed è ciò che l'America sta ottenendo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Trump ICE

A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto.

In risposta ai raid dell’ICE durante l’amministrazione Trump, molte persone si sono organizzate per documentare e contrastare gli abusi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SCOTUS Stops Trump From Protecting Federal Property in Chicago!

Ultime notizie su Trump ICE

Argomenti discussi: L’Ice prima dell’Ice: dai vigilantes ai night riders, quando il controllo sfocia nell’abuso; Vai in grande, poi diventa intelligente: Trump, ICE e la legge. Come evitare la trappola delle pubbliche relazioni della sinistra.

Usa, Draghi: Trump proteggerà industria, Ue dovrà negoziarePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Cartelli contro Trump, contro l'Ice e contro il governo. Più di mille le persone che si sono radunate in piazza XXV aprile a Milano al presidio contro la presenza della polizia anti immigrazione Usa alle Olimpiadi di Milano Cortina. In piazza anche esponenti di di - facebook.com facebook

ICE, Gad Lerner: "Trump si augurava una reazione popolare violenta per delegittimare i manifestanti". #piazzapulita x.com