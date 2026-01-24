Minneapolis uomo ucciso da agenti federali governatore Walz Trump ritiri ICE
A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto. La vicenda ha suscitato attenzione locale e nazionale, con il governatore Walz che ha richiesto a Trump di ritirare le forze dell’ICE. La notizia evidenzia le tensioni legate all’intervento federale e le conseguenze di un’operazione che si sta ancora sviluppando.
MINNEAPOLIS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da agenti federali a Minneapolis sud questa mattina. Lo riferiscono i media locali, riportando una dichiarazione del capo della polizia, Brian O’Hara. La sparatoria che ha coinvolto le forze dell’ordine federali sarebbe avvenuta nella zona tra 26th Street Ovest e Nicollet Ave, come si legge sul profilo X della Città di Minneapolis che chiede “alla popolazione di mantenere la calma ed evitare la zona circostante”. “Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l’ennesima orribile sparatoria avvenuta stamattina da parte di agenti federali.🔗 Leggi su Ildenaro.it
