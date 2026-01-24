Minneapolis uomo ucciso da agenti federali governatore Walz Trump ritiri ICE

A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto. La vicenda ha suscitato attenzione locale e nazionale, con il governatore Walz che ha richiesto a Trump di ritirare le forze dell’ICE. La notizia evidenzia le tensioni legate all’intervento federale e le conseguenze di un’operazione che si sta ancora sviluppando.

