Un esercito con fischietti e cellulari contro l’Ice per riprendere gli abusi Così l’America anti Trump si difende dai raid federali
In risposta ai raid dell’ICE durante l’amministrazione Trump, molte persone si sono organizzate per documentare e contrastare gli abusi. Tra queste, volontari equipaggiati di fischietti e cellulari cercano di riprendere e segnalare le operazioni federali, contribuendo a difendere i diritti degli immigrati. Un movimento di protesta che si distingue per l’approccio pacifico e la volontà di informare l’opinione pubblica sulle condizioni in atto.
Roma, 12 gennaio 2026 - Renee Good era una delle tante volontarie che si stanno mobilitando contro gli arresti e le deportazioni volute dal governo Trump e affidate all'ICE, United States Immigration and Customs Enforcement. La morte di Renee ha dato un ulteriore impulso all'auto difesa dei cittadini, persone che come l'attivista si recano a monitorare i raid federali anti-migranti nel quartiere. Un esercito parallelo a quello del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. Gli agenti dell'Ice si aggirano per le città armati e a volto coperto, ma la loro azione ha dei limiti ed è proprio su questi eccessi che i volontari spingono, armati di fischietto e di cellulare per riprendere gli abusi dei federali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
