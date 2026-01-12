In risposta ai raid dell’ICE durante l’amministrazione Trump, molte persone si sono organizzate per documentare e contrastare gli abusi. Tra queste, volontari equipaggiati di fischietti e cellulari cercano di riprendere e segnalare le operazioni federali, contribuendo a difendere i diritti degli immigrati. Un movimento di protesta che si distingue per l’approccio pacifico e la volontà di informare l’opinione pubblica sulle condizioni in atto.

Roma, 12 gennaio 2026 - Renee Good era una delle tante volontarie che si stanno mobilitando contro gli arresti e le deportazioni volute dal governo Trump e affidate all'ICE, United States Immigration and Customs Enforcement. La morte di Renee ha dato un ulteriore impulso all'auto difesa dei cittadini, persone che come l'attivista si recano a monitorare i raid federali anti-migranti nel quartiere. Un esercito parallelo a quello del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. Gli agenti dell'Ice si aggirano per le città armati e a volto coperto, ma la loro azione ha dei limiti ed è proprio su questi eccessi che i volontari spingono, armati di fischietto e di cellulare per riprendere gli abusi dei federali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un esercito con fischietti e cellulari contro l’Ice per riprendere gli abusi. Così l’America anti Trump si difende dai raid federali

Leggi anche: Golden Globes 2026, la protesta contro Trump: gli attori indossano spille anti-Ice

Leggi anche: Renee Good è la donna uccisa a Minneapolis, Trump difende gli agenti Ice: "Si è comportata in modo orribile"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Thailandia, attacchi aerei contro esercito cambogiano - Il portavoce delle forze armate, Winthai Suvaree, ha detto in una nota ... ansa.it

Vogliamo difendere i nostri ragazzi da questa feccia.. Dov'è l' esercito Le forze dell' ordine non posso gestire questa gentaglia senza supporto. - facebook.com facebook