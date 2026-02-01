Trump torna al Cairo | GERD sotto i riflettori a rischio oltre 100 milioni di egiziani

Donald Trump torna in Egitto e subito mette sotto i riflettori il tema del GERD, il grande progetto sul Nilo che preoccupa oltre 100 milioni di egiziani. La crisi idrica, sempre più grave, diventa un elemento di tensione tra il Cairo e Addis Abeba, e la visita dell’ex presidente americano riaccende le discussioni sul futuro di questa disputa.

La crisi idrica globale non è più solo una statistica ambientale, ma il motore di una nuova e pericolosa controversia geopolitica. Tra i cambiamenti climatici e una crescita demografica senza freni, l’accesso all’oro blu è diventato, lungo le sponde del Nilo, una questione di sicurezza nazionale. In questo scenario, la sopravvivenza di oltre 100 milioni di egiziani è messa a rischio dalla gestione della GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam). Nello specifico, una diga che l’ Etiopia può trasformare, a seconda della gestione, in una fonte di salvezza o in un’arma letale per i paesi a valle. Proprio per disinnescare questa bomba a orologeria, il 16 gennaio 2026 Donald Trump ha inviato una lettera formale al presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, offrendosi di riavviare la mediazione americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

