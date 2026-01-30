Ucraina sotto attacco dopo l’annuncio della tregua di Trump | lanciati oltre 100 droni e un missile

La notte è stata di fuoco in Ucraina. Nonostante le parole di Trump sulla possibile tregua, la Russia ha lanciato più di 100 droni e un missile balistico contro le città ucraine. Le esplosioni hanno svegliato i residenti e causato danni in diverse zone, dimostrando che i combattimenti continuano senza sosta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid notturno nonostante l’ipotesi di una mini-tregua. All’indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che aveva parlato di una possibile sospensione di una settimana dei bombardamenti su Kiev, la Russia ha comunque colpito l’ Ucraina con oltre 100 droni e un missile balistico nel corso della notte. A renderlo noto è stata l’aeronautica militare ucraina, precisando che tra la sera del 29 e la notte del 30 gennaio le forze russe hanno lanciato un missile Iskander-M dalla regione di Voronezh insieme a 111 droni d’attacco diretti contro diversi obiettivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ucraina sotto attacco dopo l’annuncio della tregua di Trump: lanciati oltre 100 droni e un missile Approfondimenti su Ucraina Russia Ucraina, violento attacco russo. Zelensky: "Lanciati oltre 470 droni, 9 morti" Ucraina ancora sotto attacco, lanciati centinaia di droni e missili russi. Scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ucraina Russia Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 gennaio. Zelensky: Saremo a Davos se avremo armi necessarie per la difesa; Guerra Ucraina, Zelensky: Più di 1 milione di case senza luce a Kiev; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari; Ucraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco: news di oggi sulla guerra. Guerra Ucraina Russia, Trump annuncia la tregua: Una settimana senza attacchi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump annuncia la tregua: 'Una settimana senza attacchi'. LIVE ... tg24.sky.it Ucraina, sotto attacco regione Zaporizhzhia: almeno tre mortiRaid russi su Zaporizhzhia, 3 morti. Domenica nuovi colloqui trilaterali. ?Kallas: 'Inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio' ... adnkronos.com Pina Picierno. . Da quasi quattro anni l’Ucraina vive sotto l’aggressione militare russa. Una guerra che non colpisce solo il fronte, ma entra nelle case, negli ospedali, nelle scuole. Milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie città. Intere comunità - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.