Iran Trump vorrebbe azione militare rapida e decisiva Comandante Pasdaran | Pronti a rispondere
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di preferire un'azione militare in Iran che sia rapida e risolutiva, evitando un conflitto prolungato. Il comandante dei Pasdaran iraniani ha risposto affermando che l'Iran è pronto a reagire. La situazione rimane delicata, con tensioni in aumento tra le due nazioni e una crescente attenzione internazionale sulla possibilità di escalation militare.
(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump vorrebbe che l'azione militare in Iran fosse ''rapida e decisiva'' e che non portasse a una guerra che si prolungasse per settimane o mesi. Lo hanno dichiarato alla Nbc News un funzionario statunitense, una fonte vicina alla Casa Bianca e due persone informate delle discussioni, riferendo di quanto .
