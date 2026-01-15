Iran Trump vorrebbe azione militare rapida e decisiva Comandante Pasdaran | Pronti a rispondere

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di preferire un'azione militare in Iran che sia rapida e risolutiva, evitando un conflitto prolungato. Il comandante dei Pasdaran iraniani ha risposto affermando che l'Iran è pronto a reagire. La situazione rimane delicata, con tensioni in aumento tra le due nazioni e una crescente attenzione internazionale sulla possibilità di escalation militare.

