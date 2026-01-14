Iran | Trump | Stop ad azione militare? Osserveremo situazione

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti monitoreranno attentamente la situazione in Iran, senza escludere azioni future. La sua frase “Osserveremo e vedremo come procede” indica una posizione di cautela, lasciando aperta la possibilità di interventi, ma senza confermarne l’immediata intenzione. La situazione rimane in evoluzione e sotto osservazione, con attenzione internazionale alle dinamiche nella regione.

"Osserveremo e vedremo come procede". Lo ha detto Donald Trump riguardo alla possibilità che gli Stati Uniti rinuncino a un'azione militare in Iran. "Spero che sia vero", ha aggiunto il presidente in riferimento al presunto stop alle uccisioni ed esecuzioni di manifestanti da parte delle autorità iraniane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

