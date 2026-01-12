Proteste Iran Teheran avverte | Siamo pronti alla guerra ma anche ai negoziati

Le proteste in Iran proseguono da 16 giorni, con crescenti tensioni tra manifestanti e autorità. Teheran dichiara di essere pronta sia alla guerra che ai negoziati, mentre la repressione si intensifica, causando numerose vittime e arresti di massa. La situazione rimane tesa, evidenziando l’instabilità politica e sociale del paese in un momento di crisi crescente.

Giorno numero 16 delle proteste che stanno infiammando l’Iran. Il regime alza il tiro e la repressione si trasforma in un vero e proprio bagno di sangue con centinaia di morti, 2000 a denuncia della fondazione della Nobel Mohammadi, corpi ammassati negli ospedali e altre migliaia arrestati. Un quadro che alla vista di Donald Trump . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Proteste Iran, Teheran avverte: “Siamo pronti alla guerra ma anche ai negoziati” Leggi anche: Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: “Siamo pronti alla guerra”, Trump: “Vogliono negoziare”, news in diretta Leggi anche: Alta tensione Usa-Iran, Trump avverte: «Se uccidono manifestanti, pronti a intervenire». La minaccia di Teheran: «Stia attento ai suoi soldati» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Iran, 538 persone uccise durante le proteste. Teheran avverte: «Se attaccati colpiremo duramente basi Usa e Israele»; Iran: grande manifestazione a Teheran, Trump avverte il regime; Caos proteste e morti in Iran, Trump minaccia Teheran; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco. Proteste Iran, le ong: le vittime sono oltre 2000. Teheran avverte Trump: «Se attaccati reagiremo» - Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo scrive Reuters online, citando ... ilmessaggero.it

Iran, Ong: “538 morti durante le proteste”. Teheran avverte gli Usa: “Se attaccati colpiremo le vostre basi e Israele” - Nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del regime. fanpage.it

Proteste Iran, bagno di sangue. Trump: “Leader hanno chiamato. Vogliono negoziare”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, bagno di sangue. tg24.sky.it

Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna

#Iran - Al sedicesimo giorno di proteste in tutto il paese, ci sarebbero 2000 morti tra i manifestanti secondo la fondazione della Nobel Mohammadi. Corpi ammassati negli ospedali e migliaia persone arrestate. Donald Trump sostiene la protesta contro il re x.com

Le proteste che attraversano l’ #Iran parlano di coraggio e disperazione insieme. Donne, giovani e uomini scendono in piazza sapendo che il prezzo della libertà può essere altissimo, ma lo fanno comunque. Siamo in tante e tanti al fianco di chi scende in pia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.