Khamenei | Spezzeremo la schiena ai sediziosi Usa | L' Iran non scherzi con Trump tutte le opzioni su tavolo

Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran, ha affermato che le autorità «devono spezzare la schiena ai sediziosi». «Non abbiamo intenzione di portare il Paese alla guerra, ma non risparmieremo i criminali nazionali e, peggio ancora dei criminali nazionali, non risparmieremo nemmeno i criminali internazionali», ha dichiarato Khamenei ai suoi sostenitori in occasione di una festa religiosa. «Per grazia di Dio, la nazione iraniana deve spezzare la schiena ai sediziosi, proprio come ha spezzato la schiena alla sedizione», ha aggiunto. Nell’attaccare Donald Trump, la Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha detto che le proteste in Iran sono state il frutto di «un complotto americano», aggiungendo che «l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di fagocitare l’Iran, l’obiettivo è quello di riportare l’Iran sotto il dominio militare, politico ed economico». 🔗 Leggi su Feedpress.me

