Chivu invita la squadra a superare le difficoltà con responsabilità e coraggio. Sottolinea l’importanza di mantenere alta la dignità e di affrontare la prossima partita contro l’Atalanta con determinazione. La sfida richiede unità e fiducia, elementi fondamentali per rafforzare il gruppo e raggiungere gli obiettivi stagionali.

Inter News 24 Chivu chiede responsabilità e coraggio: pressione accettata, dignità non negoziabile! I dettagli sulla partita imminente contro l'Atalanta. Qualcosa, comunque, l'Inter lo ha già dimostrato in questa prima parte di stagione. A ribadirlo è Cristian Chivu, che alla vigilia della sfida contro l' Atalanta sceglie parole dirette, senza giri: mesi complicati, errori da correggere, ma anche la consapevolezza di aver rimesso la squadra sui binari giusti. «Sono stati mesi difficili all'inizio, per il vissuto e per la fine della scorsa stagione. Ma abbiamo fatto di tutto per rimetterci in carreggiata.

Chivu scuote il gruppo: «È l'ora di osare. Una grande squadra deve essere più forte delle frustrazioni»

