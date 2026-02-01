Caso Epstein Trump | Nuovi file mi scagionano Cospirazione per danneggiarmi politicamente

Donald Trump torna a parlare del caso Epstein, sostenendo che nuovi documenti lo scagionano dalle accuse. In un breve messaggio, il presidente uscente afferma che ci sono file recenti che dimostrano la sua innocenza e che si tratta di una manovra politica per danneggiarlo. Trump aggiunge di non aver mai visto di persona Jeffrey Epstein, ma sostiene di aver ricevuto informazioni da persone influenti che confermerebbero la sua versione. La vicenda continua a far discutere, mentre la politica si infervora sulle implicazioni di quanto emerso.

“Sembra che lo scrittore Michael Wolff stesse cospirando con Epstein per danneggiarmi. Non l’ho visto con i miei occhi, ma alcune persone molto importanti mi hanno detto che non solo mi scagiona, ma è l’opposto di ciò che sperava la sinistra radicale”. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell’Air Force One parlando dell’ultima pubblicazione dei nuovi file sul caso Epstein. “Sembra che Wolff, che è uno scrittore di terza categoria, stesse cospirando con Jeffrey Epstein per danneggiarmi, politicamente o in altro modo, e questo è risultato chiaro e forte. Quindi probabilmente citeremo in giudizio Wolff per questo”, ha aggiunto Trump Questo articolo Caso Epstein, Trump: "Nuovi file mi scagionano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Washington Post ha ottenuto e pubblicato nuovi documenti relativi al caso Epstein prima della loro rimozione, includendo anche riferimenti a Donald Trump.

Il nome di Donald Trump compare più di 3.

Caso Epstein, nei nuovi file Trump nominato almeno 3.200 volte: Ricevette sesso orale da una 13enne. Spuntano anche Melania e il segretario LutnickDai documenti del caso Epstein emergono migliaia di riferimenti a Trump, incluse accuse gravi respinte dalla sua difesa ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, pubblicati altri tre milioni di file: ecco cosa contengonoIl dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato nuovi documenti sull'ex finanziere Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Le nuove pagine sono tre milioni, inclusi 2mila video. tg24.sky.it

John Sweeney: «Il caso Epstein Un danno enorme per Trump: coinvolge i suoi amici» x.com

Tre milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto sul caso Jeffrey Epstein. A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per pubblicare tutte le carte sull'ex finanziere, il Dipartimento di Giustizia rende noti altri documenti, gli ultimi, inclu - facebook.com facebook