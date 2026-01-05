Trump | Cuba pronta a cadere L' economia dipendeva dal petrolio del Venezuela – Il video
L’economia cubana, storicamente influenzata dalla dipendenza dal petrolio venezuelano, attraversa un momento di incertezza. Recenti dichiarazioni suggeriscono che Cuba possa affrontare una fase di instabilità o cambiamento significativo. In questo contesto, analizzare la situazione attuale e le possibili evoluzioni è importante per comprendere le sfide e le prospettive del paese.
(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Cuba è pronta a cadere, penso che cadrà e basta. Non credo che ci sia bisogno di fare qualcosa. Ora non ha entrate. L’economia di Cuba dipendeva dal Venezuela e dal petrolio del Venezuela. Ora non ricevono più nulla. Ci sono molti cubani americani che ne saranno molto felici. Hai mai visto un combattimento? Stanno per crollare”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
