La procura di Ivrea indaga sulla morte di Luana Ziggiotti, trovata senza vita nella sua casa di Volpiano. Aveva 54 anni e era stata dimessa dall'ospedale il giorno prima. Ora si cerca di capire cosa sia successo in quelle ultime ore.

La Procura di Ivrea ha aperto un’indagine per omicidio colposo sulla morte di Luana Ziggiotti, 54 anni, trovata senza nella sua abitazione di Volpiano, nel Torinese. La donna era stata dimessa dall’ospedale di Chivasso appena il giorno prima del decesso. Al momento l’inchiesta è senza indagati, ma sono in corso approfondimenti per chiarire le circostanze della tragedia. Trovata senza vita in casa: l’ipotesi del malore. Luana, conosciuta da tutti come Lulù, è stata rinvenuta morta martedì 20 gennaio nel suo appartamento. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe accusato un malore improvviso, cadendo e battendo la testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trovata morta in casa a 54 anni. Era stata dimessa dall'ospedale il giorno prima

Approfondimenti su Luana Ziggiotti

Questa mattina, a Volpiano, si è scoperto il tragico decesso di Luana Ziggiotti, l’operatrice sanitaria di 54 anni trovata senza vita nella sua casa martedì.

Letizia Ciampi, 47 anni di Firenze, è stata trovata senza vita in una stanza di un hotel a Fuerteventura, nelle Canarie, il 2 gennaio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Un suflet, Doua Imnuri! Viata unui soldat care a scris pentru suflete #Podcast Darius Decebal #101

Ultime notizie su Luana Ziggiotti

Argomenti discussi: Donna trovata morta in casa: il corpo era in avanzato stato di decomposizione; Imola, 59enne trovata morta in casa. Decesso da attribuirsi a un malore; Trovata morta in casa a Udine: viveva sola, il corpo scoperto dopo oltre un mese; Donna morta in casa: rinvenuto il corpo dopo giorni.

Donna trovata morta in casa dopo settimane di silenzio, l’allarme della vicina: è il secondo dramma in pochi giorniUDINE. Drammatico ritrovamento nelle scorse ore a Udine. All'interno di un appartamento in via del Gelso è stata trovata una donna di 88 anni senza vita. A dare l'allarme è stata la vicina di casa che ... ildolomiti.it

Luana, trovata morta in casa dopo una visita in ospedale: la Procura di Ivrea apre un fascicolo per omicidio colposoApertura di un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte improvvisa di Luana Ziggiotti: la procura di Ivrea indaga il possibile nesso tra dimissioni ospedaliere, messaggi alla famiglia e documentaz ... giornalelavoce.it

Leggo. . Luana Ziggiotti è stata trovata morta in casa. La donna, 54enne operatrice sanitaria in una Rsa di Volpiano (Torino), era stata dimessa dall'ospedale il giorno precedente. Per fare chiarezza su cosa sia accaduto e sulle eventuali responsabilità del cas - facebook.com facebook

Trovata morta a #Manchester la trevigiana #GloriaDeLazzari: arrestato il presunto killer x.com