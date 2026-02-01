Questa mattina, a Volpiano, si è scoperto il tragico decesso di Luana Ziggiotti, l’operatrice sanitaria di 54 anni trovata senza vita nella sua casa martedì. La donna era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima. Lascia due figlie e ancora non si conoscono le cause della morte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Luana Ziggiotti è stata trovata morta in casa sua martedì 20 gennaio. La donna, 54enne operatrice sanitaria in una Rsa di Volpiano (Torino), era stata dimessa dall'ospedale il giorno precedente. Per fare chiarezza su cosa sia accaduto e sulle eventuali responsabilità del caso, la procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, come riporta il Corriere della Sera. La vicenda L'ipotesi è che Luana, detta Lulù, abbia avuto un malore in casa, sia caduta e abbia sbattuto la testa. Ma a cosa è dovuto questo malore? Dato che il giorno prima era stata visitata in ospedale e poi dimessa, l'indagine vuole chiarire se tra le due circostanze ci siano collegamenti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Luana Ziggiotti trovata morta in casa: era stata dimessa il giorno prima dall'ospedale. L'operatrice sanitaria lascia due figlie

