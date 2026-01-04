Letizia Ciampi trovata morta nella stanza di un hotel era stata dimessa due volte dall' ospedale | edema polmonarescambiato per stress

Letizia Ciampi, 47 anni di Firenze, è stata trovata senza vita in una stanza di un hotel a Fuerteventura, nelle Canarie, il 2 gennaio. La donna, dimessa due volte dall’ospedale per edema polmonare, era arrivata sull’isola il 31 dicembre. La sua morte ha suscitato attenzione sulle circostanze e sui precedenti sanitari, mentre le autorità stanno indagando sulle cause.

Una 47enne fiorentina, Letizia Ciampi, è stata trovata morta venerdì 2 gennaio nella stanza di un albergo di Fuerteventura, alle Canarie in Spagna, dove era arrivata il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Letizia Ciampi trovata morta nella stanza di un hotel, era stata dimessa due volte dall'ospedale: edema polmonarescambiato per stress Leggi anche: Dimessa due volte dall'ospedale, la 47enne Letizia Ciampi trovata morta alle Canarie Leggi anche: Fiorentina morta alle Canarie: il cadavere in un b&b. Era stata dimessa due volte dall’ospedale. La disperazione della madre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Letizia morta a 47 anni alle Canarie: “In ospedale per dolori al petto, è stata dimessa due volte”; Letizia Ciampi trovata morta nella stanza di un hotel, era stata dimessa due volte dall'ospedale: edema polmonarescambiato per stress; Muore a 47 anni a Fuerteventura, la madre è di Reggello: dolore per la fiorentina Letizia Ciampi; Trovata morta a 47 anni alle Canarie In ospedale per dolori | è stata dimessa due volte. Letizia morta a 47 anni alle Canarie: “In ospedale per dolori al petto, è stata dimessa due volte” - Dramma a Fuerteventura, l’agente di commercio Letizia Ciampi era volata nell’isola per le vacanze il 31 dicembre. lanazione.it

I medici scambiano edema polmonare per “stress”: Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni - Letizia Ciampi, 47 anni, trovata morta a Fuerteventura dopo due accessi in ospedale per dolori al petto. fanpage.it

Letizia Ciampi morta in vacanza alle Canarie, era andata due volte in ospedale: sempre dimessa - Letizia Ciampi, 47 anni, originaria di Firenze, è stata trovata senza vita nella mattina di venerdì 2 ... today.it

Una vacanza per salutare l’anno nuovo si è trasformata in una tragedia per Letizia Ciampi La donna, di Firenze, aveva 47 anni - facebook.com facebook

Letizia Ciampi, 47 anni, muore a Furteventura. Dimessa dall'ospedale due volte: «È stress», invece era un edema polmonare x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.