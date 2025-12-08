Al Napoli la battaglia del Maradona | Juventus battuta 2-1 grazie alla doppietta di Hojlund
Il big match della 14 a giornata di Serie A non ha certo deluso le aspettative degli spettatori. Napoli e Juventus si sono battute a viso aperto per oltre 90 minuti nella splendida cornice del Maradona in una partita molto equilibrata che ha visto la maggiore efficacia in area far pendere la bilancia dalla parte del Napoli. L’undici di Antonio Conte parte subito fortissimo e riesce a passare in vantaggio dopo solo 7 minuti quando Hojlund approfitta dello spazio concessogli dalla difesa per impallinare Di Gregorio. Nonostante un netto predominio territoriale, i partenopei non riescono a trovare il raddoppio e vengono raggiunti nel secondo tempo grazie alla girata al volo di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La battaglia degli agricoltori irpini: il Fagiolo Normanno protagonista al Palazzo Reale di Napoli
Miracolo di san Gennaro, il cardinale di Napoli Mimmo Battaglia si commuove: "È il sangue di ogni bambino di Gaza che esporrei in questa cattedrale"
Cardinale Battaglia: “Da Napoli vorrei si generasse un movimento di pace”
Battaglia vera. Finale amaro. Gaia Energy Napoli perde 3–2 al tie-break, dopo una gara combattuta fino all’ultima palla. Si cresce anche così. #AllBlue - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus 2-1, Spalletti nel post partita: «Siamo stati timidi. Il Maradona è uno spettacolo» - Non finisce come aveva sperata lui, ma la squadra di Luciano Spalletti ha dato tutto per provare a recuperare una partita che si da subito, al netto dei 15 minuti i blackout del Napoli, ... Si legge su msn.com
Napoli-Juventus 2-1, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Hojlund - Azzurri da soli in testa alla classifica di Serie A ... Lo riporta fanpage.it
Napoli-Juventus: 2-1, Hojlund è super! Partita meravigliosa, Spalletti battuto - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Come scrive areanapoli.it