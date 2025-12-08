Al Napoli la battaglia del Maradona | Juventus battuta 2-1 grazie alla doppietta di Hojlund

Il big match della 14 a giornata di Serie A non ha certo deluso le aspettative degli spettatori. Napoli e Juventus si sono battute a viso aperto per oltre 90 minuti nella splendida cornice del Maradona in una partita molto equilibrata che ha visto la maggiore efficacia in area far pendere la bilancia dalla parte del Napoli. L’undici di Antonio Conte parte subito fortissimo e riesce a passare in vantaggio dopo solo 7 minuti quando Hojlund approfitta dello spazio concessogli dalla difesa per impallinare Di Gregorio. Nonostante un netto predominio territoriale, i partenopei non riescono a trovare il raddoppio e vengono raggiunti nel secondo tempo grazie alla girata al volo di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

