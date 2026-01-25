La terza edizione del Trofeo Palma femminile si è conclusa con la vittoria di Cat Ferguson, britannica, che ha prevalso allo sprint nella gara di 138 chilometri da Llucmajor a Llucmajor. La competizione ha visto anche la buona performance di Persico, tra le prime dieci classifiche. La corsa si è svolta senza grandi sorprese, confermando il livello competitivo delle atlete partecipanti.

La terza edizione del Trofeo Palma femminile, gara che si corre da Llucmajor a Llucmajor per 138 chilometri, si conclude con il successo allo sprint della britannica Cat Ferguson. L’atleta britannica della Movistar lancia la sua progressione nei metri finali ed è irresistibile per le rivali. Ferguson, al sesto successo della sua carriera, ha preceduto la francese Clara Copponi della Lidl-Trek e l’olandese Sofie van Rooijen della UAE Team ADQ. L’Italia non riesce ad arrivare sul podio e deve accontentarsi dell’ingresso in Top 10 di Silvia Persico, decima a quaranta secondi. Ad animare la corsa provvede l’azione di quindici atlete: la svizzera Linda Zanetti e la norvegese Susanne Andersen della Uno-X Mobility, il blocco UAE Team ADQ formato dall’americana Megan Jastb, dalle olandesi Karlijn Swinkels e Sofie van Rooijen, da Silvia Persico, Eleonora Camilla Gasparrini e dalla francese Maeva Squiban; il drappello della Movistar con la transalpina Aude Biannic, la britannica Cat Ferguson, la brasiliana Ana Vitória Magalhães, Francesca Barale e la cubana Arlenis Sierra; il duo della Lidl-Trek formato dalla britannica Anna Henderson e dalla francese Clara Copponi, Sara Luccon della Top Girl Fassa Bortolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Graffio di Cat Ferguson nel Trofeo Palma. Persico in Top 10

Leggi anche: Calendario dell’Avvento per gatti: la top 10 dei più amati dai mici. Parola di cat mom

Leggi anche: Mancini ritorna nel Golfo Persico: sarà il nuovo tecnico dell’Al-Sadd in Qatar

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Graffio di Cat Ferguson nel Trofeo Palma. Persico in Top 10La terza edizione del Trofeo Palma femminile, gara che si corre da Llucmajor a Llucmajor per 138 chilometri, si conclude con il successo allo sprint della britannica Cat Ferguson. L’atleta britannica ... oasport.it