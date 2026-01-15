LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio Gutmann quarta Joos in top 10
Segui in tempo reale le gare di pattinaggio artistico agli Europei 2026. Aggiornamenti costanti sui risultati italiani, con focus su Pezzetta, Gutmann e Joos. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i momenti salienti delle competizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.34: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 14.30 per il corto femminile 23.32. Questa la classifica della gara femminile dopo il programma corto: 1 Q Niina Petrokina EST 70.61 2 Q Nina Pinzarrone BEL 64.97 3 Q Anna Pezzetta ITA 64.85 4 Q Lara Naki Gutmann ITA 63.75 5 Q Loena Hendrickx BEL 63.34 6 Q Kimmy Repond SUI 59.28 7 Q Sarina Joos ITA 58.90 8 Q Ekaterina Kurakova POL 58.08 9 Q Livia Kaiser SUI 57.02 10 Q Nataly Langerbaur EST 56.21 11 Q Anastasiia Gubanova GEO 56.17 12 Q Stefania Yakovleva CYP 56.16 13 Q Lorine Schild FRA 56. 🔗 Leggi su Oasport.it
