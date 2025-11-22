Una sconfitta dolorosa | Virtus Roma-Pielle 70-68 | decide una tripla a pochi secondi dalla fine

Roma, 22 novembre 2025 – A dieci secondi dalla fine i tiri liberi di Leonzio hanno fatto assaporare alla Pielle Livorno una vittoria che sarebbe valsa il primo posto solitario, ma la tripla del capitano della Virtus Roma Yancarlos Rodriguez ferma il punteggio sul 70-68 e regala ai capitolini la cima del girone B. Un big match dalle mille emozioni quella del PalaTiziano: le due squadre non hanno giocato la loro miglior pallacanestro ma hanno dato comunque vita ad un grande spettacolo fatto di agonismo e talento. Che la partita fosse sentita è stato chiaro fin dai primi minuti con tanti buoni tiri non segnati da entrambe le parti e la Pielle che per prima tocca la doppia cifra dopo sette minuti (7-10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una sconfitta dolorosa: Virtus Roma-Pielle 70-68: decide una tripla a pochi secondi dalla fine

A painful defeat: Virtus Roma-Pielle 70-68: a triple decides the game with just seconds left - Leonzio's free throws gave the team a taste of a victory that would have been worth the first place alone, but the triple from captain Rodriguez gave the Capitoline team the top of group B ... Come scrive sport.quotidiano.net

