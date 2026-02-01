Tripla provvidenziale di Pepe a 7 secondi dalla fine | l' Unieuro batte al fotofinish Cento

In un finale di partita emozionante, Simone Pepe ha deciso il match tra Unieuro e Cento all’ultimo secondo. Con sette secondi da giocare, il giocatore ha piazzato una tripla che ha fatto esplodere il pubblico e consegnato la vittoria alla sua squadra. La partita è stata ricca di colpi di scena, con continui sorpassi e contro sorpassi, ma alla fine è stato Pepe a mettere il sigillo decisivo.

La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col risultato di 90 a 88, non riuscendo a ribaltare l'83 a 76 del match dell'andata L'uomo della provvidenza si chiama Simone Pepe. A sette secondi dalla fine realizza la tripla che vale la vittoria dell'Unieuro contro la Sella Cento, al termine di un match caratterizzato da sorpassi e contro sorpassi. La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col risultato di 90 a 88, non riuscendo a ribaltare l'83 a 76 del match dell'andata. Con questa vittoria agguanta Cento a quota 18, ma il turno non sorride ai romagnoli. Nella corsa salvezza, infatti, la Juvi Cremona ha superato Livorno, Mestre ha sconfitto Scafati, mentre Milano è stata corsara a Roseto, portandosi così a quota 18.

