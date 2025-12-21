Trofeo CONI Winter 2025 | la Lombardia vince e firma la doppietta dopo il trionfo estivo
La Lombardia si conferma ancora una volta protagonista assoluta al Trofeo CONI 2025, conquistando anche il titolo nazionale nella quarta edizione della manifestazione multisportiva dedicata alle discipline invernali per atleti under 14. Dopo il successo ottenuto nella edizione estiva dello scorso settembre, il Comitato Regionale del CONI Lombardia del Presidente Marco Riva si aggiudica anche l’edizione invernale svolta in Valle d’Aosta, realizzando una storica doppietta stagionale. La classifica finale ha visto la Lombardia primeggiare, seguita da Alto Adige a un soffio di distacco e dal Piemonte al terzo posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
AND THE WINNER IS… La Lombardia vince la quarta edizione del Trofeo CONI Winter! CONI Comitato Regionale Lombardia CONI Comitato Regionale Valle d'Aosta FISI - Federazione Italiana Sport Invernali FISG - Federazione Italiana Sport del Ghia - facebook.com facebook
Chiuso il programma gare della quarta edizione del Trofeo CONI Winter! L’annuncio dei vincitori nella cerimonia di domenica mattina ad Aosta! bit.ly/495JZBg Qui la gallery bit.ly/48Pr0vW @Fisiofficial @fisg_it @federtriathlon #TrofeoCONI x.com
