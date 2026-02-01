Trieste in crisi | il Nutribullet affonda la lotta per la salvezza si fa sempre più stretta

Trieste sta vivendo un momento difficile. Dopo la sconfitta contro Treviso, che ha chiuso con 84-76, la squadra si trova sempre più in bilico in classifica. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, ma alla fine i trevigiani sono riusciti a portare a casa la vittoria. La lotta per la salvezza si fa sempre più dura e il nervosismo si percepisce tra i giocatori.

Treviso è ancora ferma all'ultimo posto in classifica dopo la sconfitta casalinga contro Trieste, con il punteggio finale di 84-76 che nasconde una partita combattuta fino all'ultimo minuto. La Nutribullet, reduce da un'emergenza infortuni che ha costretto all'assenza di tre giocatori chiave – Olisevicius, Macura e Pellegrino – ha affrontato il derby triveneto con un impegno fisico e mentale che ha sorpreso, ma non è bastato a invertire il trend negativo della stagione. Il match si è giocato al PalaTrieste, dove i padroni di casa hanno mostrato una lucidità tattica superiore nel momento decisivo, sfruttando al meglio la qualità delle proprie stelle.

