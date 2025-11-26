Crisi Amadeus affonda anche La Corrida L’esperienza Nove sempre più allo sbaraglio

Se nel 2024 La Corrida era stato l'unico programma condotto da Amadeus a ritagliarsi ascolti accettabili, nel 2025 è crollato, accompagnando l'ex reuccio Rai verso l'immeritato anonimato generalista. L'allarme è ora ufficiale. L'avventura di Amadeus su Nove si sta trasformando sempre più rapidamente in una forzata convivenza che non giova a nessuno. Con Warner Discovery chiamata a garantire il ricco contratto di 4 anni firmato nella primavera del 2024 e l'ex direttore artistico di Sanremo costretto a sopportare un'indifferenza catodica a cui non era mai stato abituato. Perché da quando è sbarcato sull'ultimo canale del telecomando facendo immaginare chissà quale terremoto Auditel di stampo generalista, Amadeus ha condotto 5 programmi, facendo centro solo in un caso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

