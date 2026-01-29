Tredicenne porta un coltello da cucina a scuola | scatta la segnalazione al Tribunale dei Minori

A Luni, un ragazzino di 13 anni ha portato un coltello da cucina a scuola e lo ha mostrato ai compagni durante l’intervallo. I docenti hanno subito segnalato l’accaduto ai carabinieri, che hanno fatto una perquisizione in casa. Ora il minore è stato segnalato al Tribunale dei Minori.

A Luni, un tredicenne ha mostrato un coltello da 22 centimetri ai compagni durante l'intervallo. Dopo la segnalazione dei docenti, i carabinieri hanno perquisito la casa e segnalato il minore al Tribunale. Un episodio che ha scosso la serenità di una scuola media a Luni, piccolo comune in provincia della Spezia. Durante l'intervallo, un ragazzino di 13 anni ha estratto dallo zaino un coltello da cucina con una lama di 22 centimetri per mostrarlo ai propri compagni di classe. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, il giovane "probabilmente voleva fare solo il bullo", ma il gesto ha immediatamente allarmato gli altri studenti.

