Multata giovane attivista Affissi volantini non autorizzati agli ingressi della stazione
Sanzionata per aver affisso volantini pro-Palestina alla stazione ferroviaria di Sarzana. E’ successo giovedì mattina, intorno alle 9, in vista della mobilitazione nazionale promossa dai sindacati di base e che si sarebbe tenuta il giorno successivo anche alla Spezia. La militante spezzina è stata fermata e sanzionata dalla Polfer per aver affisso i volantini alla porta d’ingresso della Stazione, sul palo della fermata dell’autobus ‘Atc’, sulle porte della biglietteria e per averne depositati altri nell’espositore sul bancone. Alla donna è stato contestato l’illecito amministrativo per il reato di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni in luoghi pubblici e dovrà pagare una multa dal valore di 51 euro entro 60 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Accade a Pachino : via Giovanni Pascoli: multata mentre donava vestiti. Il video sui social scatena polemiche Siracusa – 29 novembre 2025 Sta suscitando indignazione il caso di una cittadina multata in via Giovanni Pascoli, a Siracusa, dopo essere stata erro - facebook.com Vai su Facebook