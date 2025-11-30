Sanzionata per aver affisso volantini pro-Palestina alla stazione ferroviaria di Sarzana. E’ successo giovedì mattina, intorno alle 9, in vista della mobilitazione nazionale promossa dai sindacati di base e che si sarebbe tenuta il giorno successivo anche alla Spezia. La militante spezzina è stata fermata e sanzionata dalla Polfer per aver affisso i volantini alla porta d’ingresso della Stazione, sul palo della fermata dell’autobus ‘Atc’, sulle porte della biglietteria e per averne depositati altri nell’espositore sul bancone. Alla donna è stato contestato l’illecito amministrativo per il reato di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni in luoghi pubblici e dovrà pagare una multa dal valore di 51 euro entro 60 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multata giovane attivista. Affissi volantini non autorizzati agli ingressi della stazione