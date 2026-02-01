Alberto Trentini | 10 giorni nella vasca seduto senza muovermi Poi la macchina della verità

"Verso gennaio dell'anno scorso, senza tanti giri di parole, il direttore del carcere ci ha detto che eravamo delle pedine di scambio. L'ha detto a tre detenuti, altri tre stranieri, due spagnoli e un ceco, che ce l'hanno riferito". Lo ha detto Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela per oltre un anno e liberato lo scorso 12 gennaio, ospite a "Che tempo che fa. "Quando ci siamo resi conto che non c'era stata la convalida dell'arresto e che tantissimi stranieri, eravamo quasi 92, messi negli stessi padiglioni e tutti avevano delle storie simili", ha raccontato. E poi ha aggiunto: "Più che altro si prova diciamo stupore e disperazione perché non sai per cosa verrai scambiato, quando verrai scambiato, se la trattativa funzionerà, se ci vorrà molto tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alberto Trentini racconta i 423 giorni passati in cella, una stanza di 2 metri per 4 con una latrina.

Alberto Trentini ha raccontato a Fabio Fazio di essere stato interrogato in una cella di appena due per quattro metri.

