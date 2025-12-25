Secondo Natale senza Alberto Trentini la mamma del cooperante detenuto da 405 giorni in Venezuela | Un calvario ho scritto due lettere a Maduro
Da 405 giorni, Alberto Trentini è prigioniero a Caracas, in Venezuela. Oggi, però, è un giorno che porta con sé un peso ancora più grande, perché oggi è Natale. Detenuto da più di un anno nel carcere di El Rodeo, il cooperante veneziano non sa ancora per quale motivo sia stato privato della sua libertà, né quando potrà tornare a casa. Ma una cosa è certa: sua madre, suo padre, e pure i suoi concittadini lo stanno aspettando, e non smettono di lottare per il suo rilascio. «Non so rassegnarmi a un secondo Natale senza mio figlio. Io lo aspetto», racconta Armanda Colusso, la madre di Alberto, in un’intervista esclusiva a Chora News. 🔗 Leggi su Open.online
TRENTINI, IL SECONDO NATALE IN CARCERE SENZA MOTIVI; Alberto Trentini e quella sedia vuota in tutte le nostre case, a Natale; Mattarella telefona alla mamma di Trentini, la donna commossa: «Ho sentito forte la vicinanza umana, personale e istituzionale del....
